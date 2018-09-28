السجن 20 شهرًا عقوبة كويتية صورت خادمتها وهي تنتحر

المواطن - متابعة

هل تذكرون مقطع الفيديو الشهير الذي وثقته كويتية لخادمتها الإثيوبية وهي تنتحر قفزًا من النافذة في حين اكتفت هي بالتصوير والنداء عليها بالقول ” يا مجنونة تعالي”.

القصة بدأت في مارس 2017 عبر مقطع فيديو أثار موجة من الانتقادات التي طالت المخدومة التي تخلت عن إنقاذ الخادمة التي نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذها بعد أن قفزت من الطابق السابع.

الفيديو المتداول والذي ظهرت فيه عاملة إثيوبية وقد تعلقت بنافذة المنزل بعد أن قررت الانتحار، إلا أنها على ما يبدو قررت التراجع وطلبت منها أن تنقذها، إلا أنها اكتفت بمشاهدتها وهي تسقط بعد أن وثقت المقطع بجوالها.

وبالأمس قضت محكمة الاستئناف بالكويت بحبس مواطنة كويتية لمدة سنة و8 أشهر، لعدم إنقاذها خادمتها والاكتفاء بتصويرها خلال محاولتها الهرب من المنزل عبر نافذة بالطابق السابع، ما أدى إلى سقوطها.

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المواطنة في مارس من العام الماضي 2017 أفادت خلاله بأن خادمتها الإثيوبية أقدمت على الانتحـار قفزًا من نافذة شقتها بالطابق السابع في ضاحية صباح السالم.

وكانت الخادمة قالت في وقت سابق إنها كانت تحاول إنقاذ نفسها، وخرجت خوفاً من القتل داخل المنزل بَعِيدَاً عن أنظار الناس على حد قولها.