السجن 3 سنوات وغرامة مليونية عقوبة الاطلاع على الحسابات المصرفية

المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة من الوصول دون مسوغ مشروع إلى الحسابات المصرفية أو أي بيانات بنكية أو ائتمانية، أو متعلقة بأوراق مالية، عبر الشبكة المعلوماتية أو الحاسب الآلي.

وأكدت النيابة أن هذه الفعلة تعد جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال.

كما حذرت النيابة في وقت سابق من أن الدخول غير المشروع لأي نظام أو موقع بقصد تهديد شخص أو ابتزازه عبر أي وسيلة تقنية أو وسائل التواصل الاجتماعي، لحمله القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل مشروعًا جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال.