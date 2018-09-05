السر في إذابة الأسماك.. تحايل مطعم في حفر الباطن يوقعه في شر أعماله!

المواطن - حفر الباطن

نفذت بلدية شرق حفر الباطن جولة ميدانية على المنشآت الغذائية ضمن برنامج “غذاؤكم أمانة”، حيث ضبطت مطعمًا يُذيب الأسماك المجمدة ويبيعها على أنها طازجة.

كما رصدت الفرق التفتيشية، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية على موقع “تويتر”، عدة مخالفات أخرى تم على إثرها إتلاف ٤٩٤ كجم وإغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقها.

كما أحبطت بلدية العيون في منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة توزيع أكثر من 600 وجبة إعاشة جاهزة على أحد الفنادق، يتم تحضيرها داخل مزرعة خارج النطاق العمراني.

وأوضحت الوزارة أنه تمت مصادرة وإتلاف كامل الوجبات وتسليم 8 عمالة مخالفة لوحدة ضبط المخالفات.

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