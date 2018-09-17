السعدان يتفقد مشاريع الهيئة الملكية في ينبع الصناعية ويكرم طلابها المبدعين

المواطن - ينبع

التقى المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع صباح اليوم في مركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي وقد ناقشا أوجه التكامل بين الهيئة الملكية ومحافظة ينبع وسبل دعم ذلك.

وكان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد تفقد في وقت سابق عددًا من مشاريع الهيئة الملكية بينبع يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء نصيف وقد شملت الجولة مشروعي كلية ينبع الجامعية للبنين وكلية ينبع الصناعية، كما زار مشاريع الإسكان وأخرى للقطاع الخاص تضمنت مشاريع شركة الفارابي ومرافق2 وشركتي لوبرف وكريستل ومحطة ينبع للتوزيع.

إلى ذلك كرم رئيس الهيئة الملكية طلاب الهيئة الملكية بينبع الذين حققوا مراكز متقدمة في المنافسات الإقليمية والعالمية خلال العام الدراسي الماضي ونوه معاليه بالجهود الذي يبذلها القائمون على الخدمات التعليمية بمدارس الهيئة الملكية بمختلف مراحلها التعليمية ووجه شكره وتقديره لهم ولأبنائه الطلاب المتميزين على إنجازاتهم العلمية الوطنية.