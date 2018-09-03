السعودية في أسياد جاكرتا.. 21 لعبة و6 ميداليات أولمبية

المواطن - مروة نبيل

أُسدل الستار على منافسات دوري الألعاب الآسيوية 2018 “أسياد جاكرتا”، يوم الأحد، وسط مشاركة سعودية كبيرة في عدد من البطولات.

وشاركت السعودية بحوالي 136 لاعبًا ولاعبة في 21 لعبة، السبـاحة، كرة الماء، السهـام، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، البولينج، الألعاب الإلكترونية والذهنية، الفروسية، كرة القدم، الجمباز، كرة اليد، الرياضات البحرية، الجودو، الكاراتيه، الجوجيتسو، الرياضات البحرية، التجديف، الرماية، التايكوندو، كرة الطائرة، ورفع الأثقـال.

وشهدت بداية منافسات “أسياد جاكرتا” خروجًا مبكرًا للألعاب الفردية، فيما واصلت الألعاب الجماعية التقدم في البطولة، مثل فريق كرة القدم الذي وصل إلى دور الـ8، وكرة الماء، بالإضافة إلى وصول منتخب الكرة الطائرة إلى دور الـ16.

وحصدت السعودية 6 ميداليات أولمبية في “أسياد جاكرتا”، وتوج لاعب الأخضر للرماية، الرامي حسين الحربي، بالميدالية الفضية في منافسات البندقية 300 متر، ثم حصل لاعب منتخب الكاراتيه طارق حامدي الميدالية البرونزية لوزن فوق 84 كجم، ونال زميله رائف تركستاني، فضية وزن تحت 75 كجم.

ونجح المنتخب السعودي للفروسية المكون من رمزي الدهامي، خالد العيد، خالد المبطي وعبدالله الشربتلي، في انتزاع ذهبية قفز الحواجز للفرق، وتوج الفارس رمزي الدهامي بالميدالية البرونزية الفردي، واختتم نجم الأخضر لألعاب القوى طارق العمري، الميداليات السعودي في “أسياد جاكرتا”، بالحصول على برونزية سباق 5000 متر.

ومن جانبه، كافأ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي آل الشيخ، نجوم الأخضر المتوجين بميداليات في دورة الألعاب الآسيوية 2018، تقديرًا لهم.