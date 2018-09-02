السعودية للخدمات الأرضية تنهي إجراءات سفر 300 ألف حاج

المواطن - واس

قدّمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية من خلال تكريس جميع إمكاناتها البشرية والآلية لخدمة وتسهيل إجراءات رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام بعد إتمام مناسك الحج بكل يسر وسهولة، منذ بداية مرحلة المغادرة يوم الجمعة الـ 13 من شهر ذو الحجة خدماتها عبر 1,333 رحلة لــ 371,351 حاجاً، في حين تم مناولة 762,568 قطعة عفش، وذلك وفق خطط الشركة التشغيلية الموضوعة لمرحلة مغادرة حجاج بيت الله الحرام من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتشير الإحصائيات إلى أنه من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة غادرت 1.082 رحلة على متنها 307,653 حاجاً، وتم مناولة 610,785 قطعة عفش، فيما بلغت عدد الرحلات المغادرة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 251 رحلة على متنها 63,698 حاجاً وتم مناولة 151,783 قطعة عفش.

وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية المهندس عمر بن محمد نجار، أن الشركة سخرت إمكاناتها لتسهيل مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة وفي وقت قياسي – بفضل الله -، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى “مرحلة الوصول” بنجاح وفق الخطط التشغيلية الموضوعة، وإنهاء جميع الاستعدادات للمرحلة الثانية والأخيرة من الحج، بالتحقق من الخطط الموضوعة وجاهزية المعدات التشغيلية وتهيئة مواقع العمل في الصالات والساحات والأهم من ذلك كله استعداد أبطال الـ SGS وجاهزيتهم لمرحلة مغادرة الحجاج.

وبين النجار أن المرحلة الثانية انطلقت بمغادرة الحجاج يوم الجمعة 13 من ذي الحجة، بتأهب أكثر من 8,400 موظف في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة و 1,648 موظف في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، لافتاً إلى أن موسم الحج لهذا العام شهد مشاركة 260 موظفة لأول مرة في تاريخ الشركة، وتم البدء باستخدام نظام انفورم التقني للجدولة ورفع كفاءة الخدمة في ساحة المطار بجدة بوجود أكثر من 5 آلاف موظف وأكثر من 4 آلاف آلية ومعدة، وكذلك الاستعانة بمترجمين يتحدثون أكثر من 20 لغة.

يُذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية قدّمت خدماتها في مرحلة وصول الحجاج لــ 1,383,477 حاجاً على متن 5,681 رحلة، كما تم مناولة ما يقارب 1,569,741 قطعة عفش.