السعودية للكهرباء تعلن تقسيط مبلغ التصفية ببرنامج تيسير.. وتوجه رسالة للمستهلكين

السعودية للكهرباء تعلن تقسيط مبلغ التصفية ببرنامج تيسير.. وتوجه رسالة للمستهلكين

2018/09/01
الساعة 3:40 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إمكانية تقسيط مبلغ تصفية نهاية العام الخاص ببرنامج “تيسير” على 6 أشهر في حال رغبة المشترك بذلك، مشيرة إلى أن قيمة تصفية نهاية العام تُمثل الفارق بين ما يدفعه المشترك (قسط تيسير) وقيمة الفاتورة لاستهلاكه الشهري.

وأوضحت “السعودية للكهرباء” أن قرارها بإتاحة إمكانية تقسيط تصفية نهاية العام يهدف لتقديم مزيدٍ من التسهيلات في السداد للمشتركين في برنامج تيسير، مشددة على أنه يتم حساب قيمة قسط تيسير الشهري بشكل دقيق، وليس عشوائياٌ، وذلك بناءً على متوسط استهلاك المشترك خلال الـ 12 شهراً السابقة على يوليو الماضي.

يُذكر أن “السعودية للكهرباء” أطلقت في شهر أغسطس الماضي برنامج “تيسير” للمشتركين الذين تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 إلى 3000 ريال، وذلك ضمن جهودها لتسهيل عملية سداد قيمة الفاتورة على المشتركين.


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