السعوديون يسيطرون على المراكز الأولى في رالي باها الأردن الصحراوي

المواطن - علي القرني - الرياض

توج السائق السعودي عيسى الدوسري بلقب رالي باها الأردن الصحراوي في نسخته الأولى، بعدما نجح مع ملاحه الإماراتي علي حسن في الحفاظ على صدارة اليوم الأول للرالي.

ونجح الدوسري من تسجيل زمن وقدره 4:23:15 ساعات، وبفارق ساعة و14 دقيقة عن مواطنه فارس المشنا وسعود التميمي اللذان حلا في المركز الثاني على متن نيسان، فيما جاء في المركز الثالث متعب وعبدالله الشمري على متن نيسان بزمن وقدره 5:27:24 ساعات.

وسجّل السائقون السعوديون سيطرتهم على المراكز الأولى؛ إذ جاء أحمد المالكي وعمر اللاحم في المركز الرابع والأول في فئة T2، فيما جاء فهد العبداللطيف وزياد الحربي في المركز الخامس والثاني في فئة T2.

ونجح خالد الهمزاني وفهد العمر في الوصول سادسًا والثالث على فئة T2.

وعبر عيسى الدوسري عن سعادته بالفوز باللقب، مشيرًا إلى أن كل شيء سار بشكل جيد.

وقال: “خُضت المرحلة الأخيرة بتأني، وكُنت أبطأ من الأمس بأربع دقائق، لقد كانت مرحلةً لطيفة، ولكنها سريعة جدًّا، حيث تحتاج للكثير من السرعة خلالها”.