السفارة الأمريكية في العراق تحذر رعاياها.. حشود وإغلاق طرق

المواطن - بغداد

نشرت سفارة أمريكا في العراق، اليوم الأحد، تحذيراً أمنياً جديداً لموظفيها ورعاياها بأخذ الحيطة والحذر خلال إحياء ذكرى “عاشوراء”، كما دعت موظفي قنصليتها بالبصرة إلى تجنب التحرك بالمحافظة.

وقالت السفارة في بيان نشر على موقعها الرسمي الأحد، إن “بعثة الولايات المتحدة في العراق تقوم بتقييد تحركاتها خلال شهر محرم، خاصة بذكرى عاشوراء، يوم الثلاثاء 18 أيلول وحتى يوم الجمعة 21 من الشهر ذاته، بسبب إغلاق الطرق المتوقع وحشود غير متوقعة”.

وأوضحت السفارة في بيانها أن بعض الاحتجاجات في البصرة تحولت إلى عنف، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين وقوات الأمن.

وأشارت السفارة إلى ضرورة تجنب موظفي حكومة الولايات المتحدة في البصرة عموماً التحرك في أي منطقة يمكن أن تحدث فيها مظاهرات، بما في ذلك منطقة الأعمال المركزية بالمحافظة.

يذكر أن متظاهرين غاضبين أحرقوا، يوم الجمعة الماضي، مقر القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة بعد اقتحامها.

وتأتي التظاهرات على الرغم من فرض حظر التجول في المحافظة، في الوقت الذي دعا تحالف “سائرون” الذي يتزعمه مقتدى الصدر إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث الأزمة في البصرة.

وأحرق متظاهرون مكاتب لأحزاب وميليشيات موالية لإيران في المدينة، ومنها مقر ميليشيات حزب الله، ومقر حزب الفضيلة في البصرة، بالإضافة إلى مقر منظمة “عصائب أهل الحق”، ومقر “منظمة بدر”.

وبحسب وكالات أنباء عالمية، تصاعدت هتافات غاضبة ضد طهران ومنها “إيران بره بره”، وذلك بسبب التدخل الإيراني في شؤون بلادهم وسيطرتها التامة على بعض الأحزاب وتدريبها للميليشيات والجماعات المسلحة.