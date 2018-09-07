السفارة الإيرانية لدى بغداد تدعو رعاياها في البصرة إلى المغادرة

المواطن - متابعة

دعت السفارة الإيرانية لدى بغداد رعاياها في البصرة إلى المغادرة.

و أحرق متظاهرون، اليوم الجمعة، مقر القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة بعد اقتحامها.

ويوم أمس، حاول محتجون حاصروا القنصلية الإيرانية في المدينة اقتحامها خلال احتجاجات شعبية ضد الفساد قتل فيها 3 أشخاص وأصيب نحو 14 بجروح حتى اليوم الجمعة.

وتأتي التظاهرات على الرغم من فرض حظر التجول في المحافظة، في الوقت الذي دعا تحالف “سائرون” الذي يتزعمه مقتدى الصدر إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث الأزمة في البصرة.

وأحرق متظاهرون مكاتب لأحزاب وميليشيات موالية لإيران في المدينة، ومنها مقر ميليشيات حزب الله، ومقر حزب الفضيلة في البصرة، بالإضافة إلى مقر منظمة “عصائب أهل الحق”، ومقر “منظمة بدر”.

وبحسب وكالات أنباء عالمية، تصاعدت هتافات غاضبة ضد طهران ومنها “إيران بره بره”، وذلك بسبب التدخل الإيراني في شؤون بلادهم وسيطرتها التامة على بعض الأحزاب وتدريبها للميليشيات والجماعات المسلحة.