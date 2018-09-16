السفارة في الفلبين: لا ضحايا أو إصابات بين المواطنين في إعصار مانغخوت

المواطن - الرياض

نفت سفارة المملكة لدى الفلبين وجود أية ضحايا أو إصابات بين المواطنين السعوديين في إعصار مانغخوت الذي ضرب الفلبين مؤخرًا.

ويعد إعصار مانغخوت، أعنف الأعاصير حالياً على وجه الأرض حيث ضرب الفلبين قبل يومين، ويصنف كإعصار من الدرجة الخامسة وهي الدرجة الأكثر تدميراً، وهو الأقوى في سُلّم الأعاصير، حيث يبلغ معدل سرعة الرياح حول المركز 300 كم/ساعة تقريباً.

وتسبب الإعصار في كثير من الدمار وتشريد الآلاف فضلًا عن وفاة العشرات حيث ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار مانغخوت العنيف إلى 25 قتيلاً في حصيلة أولية.

وتحرك الإعصار مانغخوت خارج الفلبين، مساء أمس السبت، بعد أن ضرب منطقة لوزون الشمالية بأمطار غزيرة ورياح شديدة تسببت في انقطاع الكهرباء والاتصالات.

وانتشر رجال الإنقاذ الفلبينيون في المناطق الريفية والجبلية الأكثر تضررًا.

وكان المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين قد قال في وقت سابق إن أسوأ السيناريوهات المتوقعة في المناطق التي ستتضرر هي انهيار منازل بسبب الرياح القوية والعواصف والفيضانات نتيجة الأمطار الغزير.

وكانت السلطات في الفلبين قد أعلنت، منذ الخميس ، حالة الاستنفار القصوى في صفوف الجيش وقوات الطوارئ، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعصار مانغخوت المدمر، وطلبت من ملايين الأشخاص من سُكان المناطق الساحلية إخلاء منازلهم والتوجه لأماكن أكثر أمناً.