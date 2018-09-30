السفارة لدى إريتريا تحتفل بيوم الوطن على طريقتها الخاصة

المواطن - أسمرا

نظمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أسمرا لدى دولة إريتريا، حفلًا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ88، بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الإريترية والسفراء المعتمدين لدى دولة إريتريا، وشخصيات بارزة وكبار رجال الأعمال والإعلاميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي ومنسوبي السفارة والمكاتب الفنية التابعة لها.

ورفع القائم بالأعمال السفارة بالنيابة، الدكتور عبدالله بن سلطان الشريف، بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه واسم منسوبي السفارة والمكاتب التابعة لها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي الكريم، داعين المولى- عز وجل- أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، وأن يسبغ عليها المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.