السفير آل جابر يفضح مشروع الحوثي لقتل مليون يمني

المواطن - الرياض

أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن الحل السياسي في اليمن مطلب الجميع عدا الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، مؤكدًا أن مراوغتها ليست جديدة.

وأضاف آل جابر، في تغريدات له عبر “تويتر” أن مشروع ميليشيا الحوثي ينطلق باستباحة الدماء ونقض العهود والتضليل والخداع، حيث شاركوا في حوار لمدة 10 أشهر مع اليمنيين وفي حكومة بحاح ووقعوا تحت إشراف الأمم المتحدة سنة 2014، وبعدها انقلبوا ودمروا اليمن ونهبوا أمواله.

وتابع أن “الحوثي يرفض السلام، ويشترط إخراج جرحى النظام الإيراني، وحزب الله ثم يدعو اليمنيين لتجنيد أطفالهم ويعلن مشروع الحوثي لقتل مليون يمني مقابل أفكاره الإرهابية، مستخدمًا الطائفية وشعارات الوطنية الكاذبة خدمة لإيران ومشروعها التوسعي المهزوم في كل مكان”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث قد أكد أنه لم يستطع إقناع وفد الحوثيين بالمجيء إلى جنيف.

وأضاف جريفيث أنه سيتوجه مباشرة لإجراء محادثات مع ممثلين للحوثيين في سلطنة عمان والعاصمة اليمنية.

وقال: لا أعتبر عدم مجيء الحوثيين عائقًا أساسيًّا للعملية، ولم نهيئ أجواء مناسبة بما يكفي لإقناع الحوثيين بالحضور، حسب قوله.