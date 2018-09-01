السفير آل جابر يفند المنهجية العقيمة للأمم المتحدة بشأن اليمن

المواطن - الرياض

أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أنه في الوقت الذي ينظر فيه المجتمع الدولي، وخاصة في منطقتنا للمنظمة الأممية كمظلة للأمن والسلام واحترام حقوق الإنسان ومبادئه، هناك الكثير من التناقضات بتقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن.

وأوضح السفير آل جابر في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن تقرير حقوق الإنسان بشأن اليمن تجاهل الواقع الأليم لانتهاكات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني.

وتابع: “منهجية عقيمة (الإثبات بالاعتقاد) في وقت تقف الشواهد أمامهم والأدلة واضحة بممارسات الميليشيا الحوثية، ومثالية مفقودة، عبر عنها الخبراء بإلقاء التهم على التحالف جزافًا، في وقت هناك ملايين الحالات الفردية بين أبناء اليمن تحكي انتهاك الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران”.

وختم السفير آل جابر بقوله: “لسان وقلم الحوثي بالتقرير يعبر عن اختصار الوقت وسرد روايته التي روج لها الخبراء، وتمجيد زعيم لجماعة إرهابية بوصفه قائد للثورة! وأي ثورة؟! لم تغير من الواقع شيء سوى إحياء الطائفية وتهميش المجتمع اليمني وسلب حقوقه ودولته، وتدمير اقتصاده”.