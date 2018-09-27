السلبية تُخيم على الاتفاق وأُحد

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الاتفاق وأُحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأت مباراة الاتفاق وأُحد التي أُقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بشكل سريع من الفريقين، أملًا في تسجيل هدف مبكر، ولكن لم ينجح اللاعبون في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر ضغط اللاعبين في مباراة الاتفاق وأُحد في الشوط الثاني، وسط محاولات من كلا الفريقين لفض اشتباك التعادل السلبي وخطف نقاط اللقاء، إلا أنها لم تنجح، لتنتهي المواجهة بالتعادل بدون أهداف ويتقاسم الفريقان النقاط.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 8 نقاط في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حصد أُحد أول نقاطه في البطولة المحلية هذا الموسم، بعد هزيمته في الجولات الثلاث الماضية.