السهلاوي: أعتذر على ضياع ضربة الجزاء.. شكرًا لكل من ساندني

السهلاوي: أعتذر على ضياع ضربة الجزاء.. شكرًا لكل من ساندني

2018/09/29
الساعة 11:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

أبدى مهاجم النصر، محمد السهلاوي، سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ16، بعد تغلب النصر على الجزيرة الإماراتي برباعية لهدف.

وأكد السهلاوي أن تنفيذه لضربة الجزاء جاء بأمر المدرب كارينيو؛ كونه المتخصص الأول في تنفيذ ضربات الجزاء في النصر، مبديًا اعتذاره عن ضياع الضربة والفرصة التي تلت ضربة الجزاء.

واعتبر السهلاوي أن الهدف الذي سجله جاء بمساعدة الجميع، خاصة من ساندوه بعد ضياع ضربة الجزاء، واعدًا بتقديم الأفضل في المباريات القادمة للنصر.


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