السهلاوي وإلتون .. هدافا مباريات القادسية والنصر

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات جولة الوطن من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، بمباراة واحدة؛ حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره النصر، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، محمد السهلاوي هو هداف مباريات العالمي والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 أهداف، ولم يُسجل أهداف أكثر سوى أمام 3 فرق؛ وهي الفيصلي، الرائد والهلال، حيث هز شباكهم بـ11 هدفا.

على الجانب الآخر، يُعد البرازيلي إلتون جوزيه هو أكثر لاعبي القادسية مساهمة في إحراز الأهداف في مباريات النصر، بعدما ساهم في تسجيل 6 أهداف خلال آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل إلتون جوزيه 3 أهداف وصنع 3 آخرين خلال مباريات القادسية والنصر، وكان من ضمنها صناعته لهدفين في المواجهة الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين، التي انتهت بفوز الفريق القدساوي بثلاثية مقابل هدفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن القادسية الذي يقع في المركز الرابع.