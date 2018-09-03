السوبر الإيطالي على ملعب الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، استضافة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، لمباراة السوبر الإيطالي التي ستجمع بين فريقي يوفنتوس وميلان المُقرر إقامتها، شهر يناير المقبل.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ قد وقع اتفاقية مع المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي السيد ماركو برونيلي، لتستضيف المملكة بموجبها السوبر الإيطالي لعام 2019.

وتتجه أنظار الجماهير العربية والعالمية إلى مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس بطل الدوري، وميلان وصيف الكأس، كونها تجمع بين فريقين يتمتعان بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف اليوفي.

وتأتي استضافة المملكة لبطولة السوبر الإيطالي، في إطار حرص الهيئة العامة للرياضة على تنظيم العديد من الأحداث الرياضية العالمية الهامة، حيث استضافت خلال الفترة الماضية بطولة العالم للشطرنج، نهائي السيارات، وعرض أعظم رويال رامبل التاريخي.