السوق المالیة تحیل ممارسي عدد من التداولات المشبوھة للنیابة

المواطن - الرياض

أعلنت ھیئة السوق المالیة أن مجلس إدارتھا أصدر قراراً بإبلاغ النیابة العامة بحالات اشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للائحة سلوكیات السوق.

وأوضحت السوق المالية، في بيان اليوم الخميس، أن المستثمرين أجروا تداولات مشبوھة على أسھم عدد من الشركات المدرجة في السوق السعودي، مؤكدة حرصھا على تطبیق النظام وحماية السوق من الممارسات غیر المشروعة.

وشددت الھیئة على أن مسؤولیاتھا تحتم علیھا حماية السوق من الاحتیال والغش والتدلیس والتلاعب، والعمل على تحقیق العدالة والشفافیة في معاملات الأوراق المالیة.