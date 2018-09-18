الشبابيون: شكرًا أبا ناصر

المواطن - محمد سمعة

حرص مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان على توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة وذلك بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للنادي الشبابي.

وأصدر نادي الشباب بيانًا توجه فيه بالشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ وذلك بسبب ثقته في المجلس الحالي والمُشكل لنادي الشباب.

كما أعرب خالد البلطان رئيس مجلس إدارة الليث عن تقديره لآل الشيخ، وذلك بسبب دعمه المستمر للشباب وللأندية السعودية.

وكان خالد البلطان تولى رئاسة نادي الشباب خلفًا لأحمد عقيل، بعدما تقدم الأخير باستقالته.

سيخوض الشباب مباراته المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد فريق الفتح بعد غد الخميس.