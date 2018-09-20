الشباب ضد الفتح .. المدربان يُعلنان أسلحتهما للمباراة

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب ماريوس سوموديكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي الفتح ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

تشكيلة الشباب الأساسية

وجاء تشكيل الشباب مكونًا من:

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

وفي أرضية الملعب كل من: هتان باهبري، لويز أنطونيو، صالح القميزي، إيلر سيلفا، جامان، محمد سالم، علي الصليهم، بوديسكو، أرثر كايكي، ناصر الشمراني.

تشكيلة الفتح الأساسية

أما تشكيل نادي الفتح لمباراة الشباب فجاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: ماكسيم.

في أرضية الملعب: ماتياس، محمد نعماني، علي لاجامي، ماجد هزازي، توكو نزونزي، محمد الفهيد، بانجورا، إبراهيم الشنيحي، منصور حمزي، عبد القادر الوسلاتي.