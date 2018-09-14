الشباب .. والفوز الأول أمام الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا على نظيره الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، على إستاد مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من الفوز على الفيحاء في المواجهتين السابقتين في الدوري السعودي للمحترفين، حيث خسر الليوث في مباراة، وتعادل مع الفريق البرتقالي في أخرى.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تسجيل 3 أهداف في شباك الشباب، فيما أحرز الليوث هدفًا واحدًا خلال مواجهاته أمام الفريق البرتقالي في الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بأفضل شكل ممكن، حيث تمكن من الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، فيما خسر الفيحاء بهدف نظيف أمام الهلال في الجولة الأولى.