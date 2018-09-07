الشباب يتسلح باللياقة

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، لرفع اللياقة الفنية والبدنية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لظهور الليوث بأفضل شكل ممكن، عقب استئناف كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستغل سوموديكا فترة التوقف الدولي الحالية، من أجل تكثيف الجوانب اللياقية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بالإضافة إلى العمل على تقوية العضلات والمرونة عن طريق تدريبات متنوعة.

وركز سوموديكا خلال فترة توقف كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على تطبيق تدريبات عديدة لتدريب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على التمرير السريع من لمسة واحدة، والتحكم بالكرة، وبناء الهجمة والاستحواذ.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على الاتحاد بهدف دون رد، ثم منح المدرب الروماني سوموديكا اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.