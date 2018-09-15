الشباب يُعاقب هتان بالـ50 %

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي الشباب خصم 50% من مكافأة الفوز على فريق الفيحاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للاعب هتان باهبري، وذلك بعد تصريحاته المسيئة لمنسق المركز الإعلامي بنادي الفيحاء.

وذكر نادي الشباب أن الفريق طبق اللائحة الداخلية والتي قضت بخصم 50% من مكافأة هتان باهبري بعد فوز الليث على الفيحاء، ليحصل اللاعب هتان على مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف ريال بدلًا من عشرة آلاف.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت اليوم تغريم اللاعب هتان باهبري بمبلغ مالي قدره 20 ألف ريال بعد تصريحاته غير المسؤولة بعد نهاية مباراة الفيحاء.

حقق الشباب فوزين خلال أول جولتين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مثل نادي الهلال.