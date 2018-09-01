الشرطة الهولندية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة الطعن بأمستردام

المواطن - متابعة

قالت الشرطة الهولندية: إن الرجل الذي طعن شخصین وألحق بهما إصابات خطیرة في محطة القطارات الرئیسیة بأمستردام الجمعة، هو شاب أفغاني عمره 19 عاماً.

وذكرت الشرطة أن الشاب اختار فیما يبدو الاثنین بطريقة عشوائیة في قاعة مزدحمة بمحطة القطارات الرئیسیة بأمستردام.

وفي بیان مشترك، أعلنت الشرطة ومجلس مدينة أمستردام أن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به ونقلته إلى المستشفى حیث يجري استجوابه.

وأكدت السلطات أن “التحقیق في الواقعة لا يزال جارياً… تؤخذ جمیع السیناريوهات بعین الاعتبار بما في ذلك دافع الإرهاب”.