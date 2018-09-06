الشريط بـ2000 ريال.. رحلة شراء حبوب الإجهاض في الرياض تنتهي بمفاجأة!

المواطن - الرياض

سلط تقرير تلفزيوني الضوء على عمليات بيع حبوب الإجهاض في المملكة، حيث يتراوح سعر الشريط الواحد 2000 ريال، وذلك لأنها ممنوعة.

ونجح مراسل برنامج “معالي المواطن” على شاشة إم بي سي، في شراء حبوب الإجهاض من طبيب عربي في المملكة وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقار الإجهاض الذي يحمل اسم “سايتوتك” عبارة عن أقراص تحتوي على مادة “ميزوبرستول” وهي تُستخدم في علاج تقرحات المعدة ولكن استخدامها الأكبر الآن عالميًا في الإجهاض أو التخلص من الجنين.

وأكد مراسل البرنامج أنه نجح في شراء حبوب الإجهاض بمساعدة إحدى زميلاته التي اتصلت بأحد الأطباء في الرياض وأخبرته أنها تريد شراء الحبوب لإحدى صديقاتها، ليخبرها بأن سعر الشريط الواحد 2000 ريال.

وتواصل مراسل البرنامج بعد ذلك مع الطبيب هاتفيًا ليتفقا على الموعد المحدد، وكانت المفاجأة أن الموعد بعد صلاة ظهر اليوم التالي بالقرب من المستشفى الحكومي الذي يعمل به ذلك الطبيب وتمت عملية الشراء بالفعل.

مراسل #معالي_المواطن يتمكن من شراء حبوب الإجهاض "الممنوعة" من طبيب ! pic.twitter.com/mGgyjNz9ge — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 5, 2018