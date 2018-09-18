الشلهوب: عشاق الأزرق لن يتركونا .. ومواصلة السلسلة هدفنا الأبرز

المواطن - محمد سمعه

قال محمد الشلهوب نجم نادي الهلال: إن فريقه يملك الطموح والإرادة للفوز وتحقيق النقاط الثلاث عند مواجهة نادي الباطن في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث الشلهوب خلال المؤتمر الصحافي قبل مباراة الهلال والباطن قائلًا: مستوى الهلال في أول جولتين من الدوري كان في ارتفاع ملحوظ، أعتقد أننا قدمنا مباراتين قويتين للغاية.

وتابع الشلهوب: لدينا العزم والطموح في تحقيق النقاط الثلاث والمضي قدمًا نحو تحقيق طموحاتنا وأهدافنا.

وأضاف نجم الهلال: سنخوض المباراة أمام الباطن وبكل تأكيد نطمح إلى الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات، كما نركز أيضًا على الفوز بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، هذا من أكبر أهدافنا.

وقال الشلهوب: في كل يوم نستفيد من التدريبات التي يُطبقها المدير الفني، وهذا ما انعكس على أداء الفريق في المباريات، واعتدنا كذلك على وقوف الجمهور معنا ومساندتنا ودعمنا في كل المنافسات.