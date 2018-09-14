الشلهوب: محمد بن فيصل عاد ليحفر اسمه من ذهب

المواطن - مروة نبيل

وجه قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب، رسالة إلى رئيس مجلس الإدارة الجديد والسابق، الأمير محمد بن فيصل وسامي الجابر، عبر “تويتر”.

وكتب محمد الشلهوب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سامي الجابر.. شكرًا لك يابو عبدالله فترة قصيرة وكأنها طويلة.. لن ننسى احترافيتك واحترامك وتعبك”.

وتابع قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب تغريدته قائلًا: “صاحب الذكريات الجميلة الأمير محمد بن فيصل عاد ليحفر اسمه من ذهب من جديد.. بالتوفيق دائمًا للزعيم”.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أعفى سامي الجابر، من منصبه وعينه كمستشار للهيئة ومسؤول عن العلاقات الدولية، وكلف الأمير محمد بن فيصل برئاسة الزعيم، لمدة عام، على أن يُشكل مجلس إدارة خلال أسبوع.

وسبق أن تولى الأمير محمد بن فيصل رئاسة نادي الهلال خلال الفترة من 2004 حتى عام 2008، وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بعدد من الألقاب معه، ومنها الدوري السعودي للمحترفين، كأس ولي العهد، وكأس الأمير فيصل بن فهد.