الشلهوب يرفع راية التحدي في الملاكمة

المواطن - مروة نبيل

داعب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب، بطلي السعودية في الملاكمة عبدالفتاح جليدان وزهير القحطاني.

ونشر الأسطورة الهلالية، محمد الشلهوب، مقطع فيديو له، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وهو يتدرب على الملاكمة.

وعلق نجم نادي الهلال محمد الشلهوب على الفيديو قائلًا: “ألف مبروك للأبطال.. عبدالفتاح جليدان وزهير القحطاني.. أحب أقولهم أنا جاهز”.

وخاض الثنائي السعودي عبدالفتاح جليدان وزهير القحطاني نزالين على هامش السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي الذي أُقيم قبل يومين، في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتمكن زهير القحطاني من الفوز على نظيره الجورجي جيورجي جفينيا شفيلي، في النزالات التمهيدية التي سبقت النزال الرئيسي في السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي، كما تغلب عبدالفتاح جليدان على الجورجي شافيلغو تسامالا دايدز.