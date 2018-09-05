الشمراني يغيب عن الليوث

المواطن - مروة نبيل

غاب ناصر الشمراني عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الجماعية، اليوم الأربعاء؛ بسبب تعرضه لإنفلونزا حادة.

وفضّل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، إراحة النجم ناصر الشمراني، اليوم، على أن ينتظم في تدريبات الليوث الجماعية، يوم غد، إذا تحسنت حالته.

وقاد النجم ناصر الشمراني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للفوز على نظيره الاتحاد، في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الفيحاء، يوم 14 من شهر سبتمبر الحالي، في ثاني جولات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.