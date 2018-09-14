الشوط الأول .. الأهلي يفلت بالتقدم المباغت
في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الشوط الأول .. الأهلي يفلت بالتقدم المباغت

2018/09/14
الساعة 9:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراة أحد في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتقدم بهدف دون رد.

وبدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي، حيث كان قريبًا من افتتاح النتيجة عبر اللاعب المصري عبدالله السعيد، ولكن اللاعب أهدرها بطريقة غريبة.

وتمكن اللاعب دجانيني تافاريس من تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الخامسة والثلاثين بعدما ارتدت الكرة من دفاعات نادي أحد ليتمكن اللاعب تافاريس من تصويبها بقوة في الشباك.

يذكر أن الأهلي يسعى لتسجيل الفوز الأول في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان بعدما تعادل في الجولة الأولى مع نادي التعاون بهدف لكل فريق.


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