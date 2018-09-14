الشوط الأول .. الأهلي يفلت بالتقدم المباغت

المواطن - محمد سمعه

أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراة أحد في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتقدم بهدف دون رد.

وبدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي، حيث كان قريبًا من افتتاح النتيجة عبر اللاعب المصري عبدالله السعيد، ولكن اللاعب أهدرها بطريقة غريبة.

وتمكن اللاعب دجانيني تافاريس من تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الخامسة والثلاثين بعدما ارتدت الكرة من دفاعات نادي أحد ليتمكن اللاعب تافاريس من تصويبها بقوة في الشباك.

يذكر أن الأهلي يسعى لتسجيل الفوز الأول في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان بعدما تعادل في الجولة الأولى مع نادي التعاون بهدف لكل فريق.

📹 الهدف الأول لنادي #الأهلي عن طريق اللاعب جانيني تفاريس في الدقيقة 35

أحد 0 : 1 الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/0zxCYQg7rs — دوري بلس (@dawriplusksa) September 14, 2018