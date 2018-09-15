الشوط الأول .. الاتحاد يسقط في الفخ والقادسية يحقق مراده

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والقادسية بتقدم القادسية بهدف دون رد، سجله اللاعب البرازيلي جوزيه إلتون في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

جاء الهدف عبر تصويبة مميزة من اللاعب جوزيه إلتون، عجز حارس نادي الاتحاد راكان النجار عن صدها والتعامل معها.

وضغط نادي الاتحاد كثيرًا بعد ذلك لتسجيل هدف التعادل، ولكن دون فائدة في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية، بالإضافة لتألق دفاعي كبير من نادي القادسية.

يذكر أن مباراة الاتحاد والقادسية تُقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

يسعى الاتحاد لتحقيق فوزه الأول في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خسارته في الجولة الأولى من نادي الشباب بهدف دون رد.

الهدف الأول لنادي #القادسية عن طريق اللاعب إلتون خوزيه في الدقيقة 3

الاتحاد 0 : 1 القادسية#دوري_بلس pic.twitter.com/F65aQ6YSO0 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018