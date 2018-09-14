الشوط الأول .. الفيصلي يُعاقب النصر

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والفيصلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتُقام مباراة النصر والفيصلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الملز.

تقدم نادي النصر بهدف في الدقيقة الثامنة عشرة عبر النجم يحيى الشهري، ولكن النادي الفيصلي عاقب العالمي ونجح في خطف هدف التعادل عبر اللاعب الكولومبي دييغو كالديرون في الدقيقة السادسة والعشرين برأسية جميلة.

وواصل العالمي بعد ذلك ضغطه الكبير، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي الفيصلي.

يذكر أن النصر كان فاز في الجولة الأولى على نادي أحد بهدفين لهدف، أما الفيصلي فتعادل مع نادي الباطن بهدفين لكل فريق.

📹 الهدف الأول لنادي #الفيصلي عن طريق اللاعب دييغو كالديرون في الدقيقة 27

النصر 1 : 1 الفيصلي#دوري_بلس pic.twitter.com/glImHPYX3A — دوري بلس (@dawriplusksa) September 14, 2018

الهدف الأول لنادي #النصر عن طريق اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة 18

النصر 1 : 0 الفيصلي#دوري_بلس pic.twitter.com/pbf0rXeF3s — دوري بلس (@dawriplusksa) September 14, 2018