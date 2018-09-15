الشوط الأول .. الهلال يلدغ والرائد يتحسر

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والرائد منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الزعيم بهدفين دون رد.

وخلال الشوط الأول واصل نادي الهلال ضغطه وبقوة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث نفذ العديد من الهجمات وذلك أملًا في تسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي الرائد.

وبعد محاولات عديدة تمكن نادي الهلال من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الزعيم في الدقيقة الـ40 عبر تصويبة قوية.

ولم يهدأ الهلال وواصل ضغطه حتى تمكن النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري من تسجيل الهدف الثاني للزعيم بالدقيقة الرابعة والأربعين عبر تصويبة قوية.

يذكر أن الهلال يواجه الرائد في القصيم، حيث يسعى الزعيم إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهدف الثاني لنادي #الهلال عن طريق اللاعب عموري في الدقيقة 44#دوري_بلس pic.twitter.com/wpYTAmeIBu — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

الهدف الأول لنادي #الهلال عن طريق اللاعب قوميز في الدقيقة 40#دوري_بلس pic.twitter.com/uGLh5iQtH4 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018