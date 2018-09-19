الشوط الأول .. هديتا موسى تعطي التقدم لـ النصر والقادسية في مأزق

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والقادسية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العالمي بهدفين دون رد.

وخلال الشوط الأول من المباراة ظهر النصر بأداء هجومي قوي، وسط محاولات عديدة عبر البرازيلي جوليانو والنيجيري أحمد موسى لتسجيل الهدف الأول.

تمكن اللاعب أحمد موسى من تسجيل الهدف الأول للنصر في الدقيقة العشرين بطريقة أكثر من رائعة عبر تصويبة أرضية فشل حارس القادسية في صدها.

ووسط محاولات القادسية للعودة في المباراة، تمكن اللاعب أحمد موسى من تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ40 بعد مراوغة أكثر من رائعة في دفاعات نادي القادسية.

ويذكر أن مباراة النصر والقادسية تُقام اليوم على ملعب الراكة معقل القادسية.