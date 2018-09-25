الشيخ القرني: 5 طرق للسعادة

المواطن - الرياض

أكد الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني أن للسعادة العديد من الطرق التي يجب على المرء أن يسلكها.

وقال القرني : ممارسة الحياة، والخروج للطبيعة، وتعهد المشي، والمحافظة على الصلاة في وقتها، وتلاوة القرآن بتدبّر، وكثرة الذكر، هي الطرق الموصلة إلى السعادة.

ونصح القرني بكثرة الاستغفار وطلب الرزق من الله كل صباح بقوله : استقبلوا يومكم بالدعاء، وأذهبوا همكم بالتهليل، واطلبوا رزقكم بالتسبيح، واغسلوا ذنبكم بالاستغفار.

وشدد على ضرورة مواصلة الدعاء بقوله : اقرعوا باب السماء بالدعاء، ولا تيأسوا من روح الله.