الشيخ المطلق يفتي بجواز التهنئة بالعام الهجري الجديد ولكن!

المواطن - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، أنه يجوز التهنئة بالعام الهجري الجديد، ولكنها ليست سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الشيخ المطلق في حواره ببرنامج “فتاوى” المذاع على القناة السعودية الأولى، أنه ليس هناك ما يدل على المنع من التهنئة بالعام الهجري الجديد، لكن يجب أن يعرف الناس أنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من مباحات القول والدعاء التي تقوي الأخوة وتفتح القلوب وتمكّن المودة فيها.

وشدد الشيخ المطلق على أنه لا يمكن القول إنه من السنة، ولكنها تماثل التحية التي يرد المسلم بأحسن منها.

وأهلّ على الدنيا العام الهجري الجديد 1440، حيث ارتفعت أكف الضراعة إلى السماء داعين الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الجميع.

وفي المملكة تصدر أمس الثلاثاء وسم ”أول شي بتسويه بالعام الجديد“، قائمة الترند (الأكثر تداولًا)، حيث انهالت الدعوات أن يحفظ الله المملكة من كل مكروه وسوء، فيما دعا البعض أن يكون العام الجديد بداية وقفة جديدة مع النفس، وانطلاقة لمرحلة جديدة وإنجاز جديد في الحياة.