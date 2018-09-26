الشيكونغونيا يتفشى في كسلا السودانية وأكثر من 11 ألف مصاب بالمرض

المواطن - متابعة

كشف مسؤول سوداني، مساء أمس الثلاثاء، أن أكثر من 11 ألف شخص أصيبوا بمرض الشيكونغونيا الفيروسي، الذي ينقله البعوض بولاية كسلا شرقي السودان خلال الشهر الماضي، لكن لم ترد أنباء عن أي وفيات.

والشيكونغونيا ينقله نوعان من البعوض، ويمكن أن يسبب هذا المرض أعراضًا حادة، تتطور خلال ما بين 3 و7 أيام بعد تعرض الشخص للسعة بعوضة مصابة، تشمل ارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة وصداعًا وألمًا في العضلات وفي الظهر بالإضافة إلى طفح جلدي.

ولا يوجد علاج ولا أمصال معروفة ضد الشيكونغونيا، ولا يعد هذا المرض مميتًا إلا في حالات نادرة.

وصرح المتحدث باسم إدارة ولاية كسلا، مجذوب أبو موسى، بأن الإحصاءات الرسمية تقول حتى الآن: إن حوالي 11 ألف شخص أصيبوا، ولا توجد أي حالات وفاة موثقة بسبب حمى الشيكونغونيا، على ما أوردت وكالة “رويترز”.