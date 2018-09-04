الصاعدي والمدني يبحثان تعزيز التعاون بين السياحة وعمل المدينة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

استقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبد الله بن غازي الصاعدي بمكتبه صباح اليوم ، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المشتركة بين سياحة المدينة المنورة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وأهمية العمل المشترك والتعاون بين الجهتين بما يحقق أهداف وتطلعات الهيئة والوزارة بالقيام بدور مؤثر وفعال في مجالات التنمية السياحية، من خلال تشجيع مبادرات توطين الوظائف في المنشآت السياحية بما يضمن تنمية الموارد البشرية الوطنية واستيفاءها لكافة متطلبات العمل في المنشآت السياحية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة للرقابة على توطين الوظائف في قطاعات السياحة والتراث الوطني والمعارض والمؤتمرات، والعمل المشترك في إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية للوظائف في القطاع السياحي، والتعاون في عقد لقاءات التوظيف باستثمار الفرص الوظيفية التي يقدمها قطاع السياحة والتراث الوطني والمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى التعاون في تطوير الجمعيات الأهلية التي تعنى بالسياحة والتراث بالمنطقة.