الصحة: استمرار العمل بالمستشفيات رغم تمديد إجازة اليوم الوطني

المواطن - الرياض

حرصًا على راحة المرضى، أعلنت وزارة الصحة استمرار العمل والمواعيد المجدولة بالمستشفيات كما هي ليوم غدٍ الاثنين 14 محرم الموافق 24 سبتمبر بالرغم من تمديد إجازة اليوم الوطني.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م إضافة إلى اليوم الأحد.