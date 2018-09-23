الصحة: استمرار العمل بالمستشفيات رغم تمديد إجازة اليوم الوطني

الصحة: استمرار العمل بالمستشفيات رغم تمديد إجازة اليوم الوطني

2018/09/23
الساعة 3:52 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1810
0
طباعة
المواطن - الرياض

حرصًا على راحة المرضى، أعلنت وزارة الصحة استمرار العمل والمواعيد المجدولة بالمستشفيات كما هي ليوم غدٍ الاثنين 14 محرم الموافق 24 سبتمبر بالرغم من تمديد إجازة اليوم الوطني.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وجه  بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م  إضافة إلى اليوم الأحد.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :