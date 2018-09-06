الصحة: بإمكان المرأة المصابة بالأنيميا المنجلية الحمل.. ولكن بشروط

المواطن - الرياض

أكّدت وزارة الصحة أن المرأة المصابة بالأنيميا المنجلية يمكن لها الحمل، وذلك في حالة استعدادها بالرجوع إلى الطبيب المعالج وإيقاف الهيدروكسين قبل 3 أشهر من الحمل أو بمجرد معرفة المرأة بالحمل، وأخذ بدائل أخرى آمنة لها، والتأكد من أن الزوج غير حامل للمرض.

وأضافت الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه على المرأة الحامل الالتزام بالمضادات الحيوية التي يصرفها لها مقدم الرعاية الطبية، مع تناول جرعة عالية من حمض الفوليك يوميًا طوال فترة الحمل لتقوية خلايا الدم، كما يمكنها تناول المسكنات مثل الباراسيتامول عند اللزوم وأخذ الأسبرين يوميًا خلال الحمل لتقليل خطر الإصابة بتسمم الحمل.

الجدير بالذكر أن الأنيميا المنجلية تعد، أحد أهم أنواع أمراض فقر الدم الوراثية وسببها تغير شكل كريات الدم الحمراء إلى الشكل المنجلي، ما يعني انخفاض قدرتها على أداء وظيفتها مما يسبب نقصًا في كمية الأكسجين المنقولة من خلال الدم إلى كافة أنسجة الجسم، وزيادة نسبة الفضلات وثاني أكسيد الكربون فيها، مما يؤثر على الحمل.