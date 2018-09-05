الصحة تعلن جاهزيتها لمواجهة أمطار مكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

وجه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل حمزة مطير، جميع الجهات الصحية ممثلة في المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة مكة المكرمة، برفع حالة الطوارئ نتيجة لموجة الأمطار التي تشهدها مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، أن صحة مكة شددت على ضرورة تعزيز أقسام الطوارئ في المستشفيات بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث جراء الأمطار.

وقال: إن توجيه المدير العام تضمن كذلك الاستعداد التام والجاهزية لاستقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، مؤكدًا وجود تواصل بين مديري المستشفيات وإدارة الطوارئ والأزمات للحالات الطارئة والحرجة، مفيدًا أن إدارة الطوارئ والأزمات جاهزة وتعمل على مدار الـ24 ساعة للتنسيق ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات التي أنهت استعداداتها للحالات الطارئة كافة.