الصندوق العقاري يحدد موعد إيداع الدعم في حساب المقترض

المواطن - الرياض

كشف الصندوق العقاري، عن موعد إيداع الدعم من الصندوق للمقترض، وذلك بعد توقيع المستفيد عقد الدعم السكني الخاص بالصندوق.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالًا للصندوق قال فيه: “متى يتم إيداع الدعم من الصندوق للمقترض؟ ولماذا لا يكون إيصال الدعم من الصندوق للبنك مباشرة بدلًا من سحب كامل المبلغ من حساب المستفيد؟”.

وردّ حساب العناية بالمستفيدين الخاص بالصندوق على المتسائل عبر حسابه الرسمي حيث قال: “بعد توقيع عقد الدعم السكني الخاص بالصندوق العقاري، سوف يتم إيداع مبلغ الدعم في حسابك خلال مدة أقصاها يومين عمل من تاريخ سحب القسط إن شاء الله”.

التمويل المدعوم:

يذكر أن الصندوق العقاري طمأن صباح اليوم الأربعاء المستفيدين الذين حصول على قرض عقاري قبل صدور اسمهم في الصندوق.

وأكد الصندوق العقاري أنه يدعم هؤلاء بأرباح التمويل العقاري القائم لمبلغ 500 ألف كحد أقصى.

وقال صندوق التنمية العقاري في وقت سابق: إن التمويل المدعوم لا يتيح شراء أرضٍ سكنية بالنسبة للمستفيدين.

مميزات خاصة:

ولفت الصندوق العقاري إلى أن المستفيدين المسجلين لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية سيمنحون مميزات خاصة بعد تطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي لـ”مبادئ التمويل المسؤول للأفراد”.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد العمودي أن هناك ميزتين مهمتين سيحصل عليهما المستفيدون المسجلون في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، الأولى هي احتساب مبلغ الدعم الذي سيحصلون عليه من الوزارة أو الصندوق ضمن صافي الدخل الشهري للمستفيد، والميزة الثانية هي الاستثناء من شرط الـ55% كنسبة قصوى للاستقطاع، حيث يتاح لهم الحصول على 65% من صافي الدخل الشهري بما فيها مقدار الدعم.