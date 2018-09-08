الصواعق تحرق نخيل وادي الفرع والمدني يتدخل

المواطن - عبدالرحمن المحمدي - المدينة المنورة

باشر الدفاع المدني في محافظة وادي الفرع، عصر اليوم السبت، بلاغًا بحريق نخلة واحدة في مزرعة بقرية النقيعة، حيث تم إخماده بدون إصابات.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن حريقًا آخر وقع عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بنخلتين داخل مزرعة بقرية الشفية التابعة للمحافظة، واتضح من خلال معاينة الحوادث أن السبب يعود إلى تعرضها إلى صواعق رعدية.

وأهاب المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وعدم الخروج في المناطق المكشوفة أو المناطق المرتفعة خشية التعرض للصواعق الرعدية.