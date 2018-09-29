الصيدلة عبر الزمن.. رحلة استكشاف لأكثر من 2500 عام

المواطن - الرياض

نظم نادي الصيدلة فعالية تحت شعار ”الصيدلة عبر الزمن“ في ساحة البجيري من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً، على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين.

واصطحبت الفعالية الحضور في رحلة استكشاف لتاريخ الصيدلة القديم، والذي يعود إلى ما يقارب أكثر من 2500 عام عبر خمس محطات، حيث كانت الصيدلة جزءًا مهمًّا من الطب الصيني الشعبي، والذي اشتمل على أشكال وأنواع عديدة من المستحضرات الصيدلانية التي على الأعشاب وطرق العلاج بها، مرورًا بالحضارة الإغريقية والتي كان من أهم رموزها العالم ديسقروديس الذي ألف موسوعة مكونة من ٥ مجلدات تحوي ما يقارب 600 نوع من النباتات ووصفاتها واستعمالاتها الطبية، لتبقى الموسوعة مرجعًا مهمًّا وشاملًا إلى 1500 سنة من بعد تأليفها.

وتلا ذلك توقف عند محطة الحضارة الفرعونية، والتي كانت غنية بأنواع العقاقير والمستحضرات التي تم تسجيلها وترتيبها في دساتير الأدوية التي كانت على هيئة ورق البرديات، وتحتوي على ما يزيد عن 700 علاج ومستحضر لمختلف أنواع الأمراض.

وتبع ذلك استعراض الصيدلة في الحضارة الإسلامية والتي كان لها الفضل الكبير والواسع في تأسيس مفهوم الصيدلة كعلم مستقل بذاته، ومن أشهر رواد الصيدلة عند المسلمين البيروني وابن البيطار وداود الأنطاكي الذين ألفوا وكتبوا العديد من المراجع والموسوعات التي تُعنى بالدواء وطرق تحضيره واستخدامه. وتنتهي الرحلة عند آخر محطة وهي الصيدلة في عصرنا الحالي وتطورها المثير والكبير في الرعاية الصحية والاعتناء بالمريض.

وفي الختام تم عرض رؤية المملكة للصيدلة 2030 وما تحمله من مستقبل مشرق لمهنة الصيدلة.

وحضر الفعالية أكثر من 1800 شخص ومن بينهم أوس الشمسان عميد كلية الصيدلة، بالإضافة إلى فهد القريني عميد شؤون الطلاب بالجامعة والذي افتتح الفعالية في يومها الأول، وأيضًا وكيل عمادة شؤون الطلاب بالجامعة محمد الصالح، ومدير إدارة الأنشطة الطلابية عبدالله الصقعبي.

كما حظي اليوم الثاني بحضور أعضاء هيئة التدريس في كلية الصيدلة منصور المتوزي، ووائل منسي ومورق المورق؛ وسعِد القائمون على الفعالية بزيارة فهد الداود رئيس المجلس العلمي في شركة فايزر، الصيدلي يوسف العمري رئيس جمعية دوائي، والصيدلي هزاع الغامدي عضو جمعية SIPHA.

وحضر الفعالية وفد إعلامي صيدلي وهم: صالح العليان، نواف الهويمل ومهند أبو عبيد، بالإضافة إلى حضور مشرفة نادي الصيدلة لقسم البنات مها المشعل والصيدلانية أمل بن دوس.