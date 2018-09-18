الصين تفرض رسومًا انتقامية على أميركا بقيمة 60 مليار دولار

المواطن - متابعة

أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية جديدة على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار، ردًّا على أحدث تعريفات جمركية فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن وزارة التجارة الصينية قولها: إن “التعريفات الجديدة ستتراوح نسبتها ما بين 5 في المائة و10 في المائة، اعتمادًا على نوع المنتج وستدخل حيز التنفيذ في 24 سبتمبر الجاري”.

وأضافت بلومبرج أن السلع الأميركية التي ستخضع للرسوم الجمركية الصينية الجديدة تتراوح ما بين اللحوم والقمح والمنسوجات.

ويأتي هذا الإجراء الصيني بعد إعلان ترامب أمس الاثنين، فرض رسوم نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى الولايات المتحدة.