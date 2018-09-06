الضامة تُبعد ألبرتو بوتيا عن الزعيم

المواطن - مروة نبيل

تعرض المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، لإصابة في العضلة الضامة خلال المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره الفيصلي وديًا.

ولم يستطع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ألبرتو بوتيا، استكمال مباراة الفيصلي، ليخرج في الشوط الثاني من اللقاء الودي.

ومن المُقرر أن يخضع المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، لفحوصات طبية، لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها، ومدة العلاج التي يحتاجها.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف، استعدادًا لمباراة الرائد، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.