الضامة تُبعد العويشير عن العالمي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله العويشير، خلال تدريبات العالمي الجماعية.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها عبدالله العويشير في عيادة الشريك الطبي لنادي النصر “فزيوتريو”، إصابته بتمزق في العضلة الضامة، ولم يكشف العالمي مدة غياب حارس المرمى عن الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم الخميس المقبل، في الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.