الطب البدیل يحذر من العلاج بالطاقة.. مهنة ضعاف النفوس لجني المال

المواطن - الرياض

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكمیلي من اتباع برامج “العلاج بالطاقة” كعلاج بديل، وذلك لعدم ثبوت أي فاعلیة لهذا النوع من العلاج.

وقال المركز، في بيان له، إنه من منطلق دوره التوعوي فإنه لا يوصي باستخدام هذا النوع من العلاج، خاصة مع حرمان المريض من الخدمات الصحیة الحديثة، داعیًا الجمیع للحذر من الوقوع ضحیة لضعاف النفوس الذين يمارسون هذا النشاط ويروجون له بغرض الكسب المادي.

وأبان أن المركز الأمريكي للطب التكمیلي والصحة الاندماجیة حذر بدوره من استخدام العلاج بالطاقة كبديل للطب الحديث، وذلك لعدم ثبوت أي فعالیة لهذا العلاج.

وأضاف أن المركز الأمريكي ذكر أن المراجعات العلمیة المنهجیة عن استخدام الطاقة كعلاج خلصت إلى أن الأبحاث والدراسات والتقارير عن العلاج بالطاقة التي تمت مراجعتها ذات جودة متدنیة ولا يمكن البناء علیها، ونتائجها ضعیفة جدًا.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد منع ممارسة نشاط العلاج بالطاقة “الريكي” بالمملكة، كما منعت السلطات المختصة استیراد أو فسح أو عرض الكتب والمواد السمعیة والمرئیة المتعلقة بنشاط العلاج بالطاقة أو التدريب علیها.