الطفل عبدالله دخل المستشفى في الطائف للأشعة فخرج بشهادة وفاة!

المواطن - الطائف

دخل الطفل عبدالله أحد المستشفيات في الطائف لإجراء أشعة، ولكنه لم يعلم أنه سيخرج جثة هامدة بسبب خطأ طبي.

وتسببت حقنة (صبغة) خاطئة في وفاة الطفل عبدالله، فيما زورت المستشفى الوقائع للإفلات من المساءلة، بحسب ما أكد الإعلامي مفرح الشقيقي عبر برنامجه “يا هلا” على قناة روتانا خليجية.

وأوضح الإعلامي أن هناك أخبارًا غير مؤكدة عن مغادرة الطبيب المتسبب في الكارثة للمملكة، متسائلًا: “إلى متى يستمر مسلسل الأخطاء الطبية المؤلم؟!”.

وقال الشقيقي معلقًا على وفاة الطفل عبدالله: “أتمنى أن تجتهد صحة الطائف في إجراء تحقيق سريع، وأن يلقى المخطئ عقابه إذا ثبت الخطأ”.